Банк Уралсиб вошел в Топ-3 лучших кредитов наличными

В рейтинге портала Выберу.ру рассматривались наиболее выгодные предложения пятидесяти крупнейших российских банков по размеру розничного кредитного портфеля на 01 марта текущего года

Фото: freepik.com

Банк Уралсиб вошел в Топ-3 рейтинга (2 место) лучших кредитов наличными в апреле 2025 года, который подготовил портал Выберу.ру.

В ходе исследования аналитики портала, в первую очередь, анализировали такие параметры как размер процентной ставки и полная стоимость кредита, размер ежемесячных платежей, а также сумма кредита и срок кредитования, стоимость личного страхования, если оно необходимо, отсутствие комиссий и скрытых выплат. Кроме того, учитывалась разница между минимальной и максимальной ставками в условиях кредита, а также наличие опции для понижения ставки, включая отсрочку платежа в первый месяц кредита, возможность онлайн-оформления кредита и ряд других параметров.

Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Ознакомиться с продуктовыми предложениями и полными условиями потребительского кредитования Банка Уралсиб можно на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ», в ближайших отделениях банка, а также по телефону 8-800-250-57-57.

Фото: freepik.com

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