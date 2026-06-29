Банк Уралсиб улучшил условия по накопительному «Уралсиб счету»

Сумма обязательных покупок по карте стала единой для всех тарифов и для премиум-клиентов доход теперь начисляется на сумму остатка, независимо от объема покупок

Фото: Банк УралСиб

Банк Уралсиб расширил возможности накопительного «Уралсиб счета», который предоставляет максимум выгоды с месяца открытия счета при выполнении простых условий. Ключевые изменения:

сумма обязательных покупок по карте для получения максимальной доходности стала единой для всех тарифов – 20 тыс. рублей. Специальные условия с повышенной ставкой действуют для зарплатных клиентов и клиентов с Пакетами «Premium» и «Private»;

для клиентов с пакетами «Premium» и «Private» теперь доход начисляется на любую сумму остатка на счете, вне зависимости от объема совершенных покупок.

Диапазон ставок по накопительному «Уралсиб счету» теперь составляет 0,01 – 18,50% годовых, в зависимости от тарифного плана, суммы остатка, пакета услуг и объема ежемесячных расходных операций по картам Банка Уралсиб. Максимальная сумма для начисления повышенной ставки на тарифах «Уралсиб счет» «Premium Light» – 2 млн рублей, «Premium» – 20 млн рублей, «Private» – без ограничений.

Подробную информацию и полные условия по вкладам и накопительным счетам можно получить в ближайших отделениях Банка Уралсиб, по телефону 8-800-250-57-57 (звонок по России бесплатный) или на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

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