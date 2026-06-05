Вклад можно открыть в рамках действующих пакетов услуг «Premium» и «Private»

Банк Уралсиб предлагает вклад «Комфорт Плюс» с плавающей ставкой. Процентная ставка по вкладу привязана к ключевой ставке Банка России и зависит от пакета услуг, суммы и срока вклада.

Вклад можно открыть в рамках действующих пакетов услуг «Premium» и «Private» – в офисе банка или в онлайн-банке на сумму от 2 млн рублей.

По вкладам «Комфорт Плюс. Premium» и «Комфорт Плюс. Private», при сумме вклада от 2 млн (неснижаемый остаток) до 40 млн рублей, процентная ставка составит:

91 день – ключевая ставка ЦБ РФ минус 1,35 процентных пункта;

181 день – ключевая ставка ЦБ РФ минус 1,25 процентных пункта;

367 дней – ключевая ставка ЦБ РФ минус 1,15 процентных пункта.

По вкладу «Комфорт Плюс. Private» при сумме вклада от 10 млн (неснижаемый остаток) до 300 млн рублей, процентная ставка составит:

91 день – ключевая ставка ЦБ РФ минус 1,2 процентных пункта;

181 день – ключевая ставка ЦБ РФ минус 1,1 процентных пункта;

367 дней – ключевая ставка ЦБ РФ минус 1,0 процентных пункта.

С даты изменения Банком России размера ключевой ставки происходит изменение процентной ставки по вкладу, при этом за предыдущие периоды процентная ставка не пересчитывается.

Возможно пополнение и расходование средств вклада, капитализация и продление вклада не предусмотрены. Дополнительные взносы принимаются в течение всего срока вклада, за исключением последних 30 календарных дней до окончания срока. Начисление процентов по вкладу производится на фактический ежедневный остаток с ежемесячной выплатой на отдельный счет. При досрочном востребовании вклада начисление процентов по вкладу производится по ставке 0,01% годовых.

Подробную информацию и полные условия по вкладам и накопительным счетам можно получить в ближайших отделениях Банка Уралсиб, по телефону 8-800-250-57-57 (звонок по России бесплатный) или на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

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