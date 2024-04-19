Успешные компании делились опытом ведения международного бизнеса

11 апреля Центр поддержки экспорта Республики Карелия провел конференцию «Путь к мировому рынку: опыт успешных компаний» для предпринимателей и представителей бизнеса, заинтересованных в выводе своей продукции и услуг на международный уровень.

В конференции принял участие управляющий ДО "Петрозаводский", руководитель Северной территориальной дирекции Банка Уралсиб Николай Макаров. Он рассказал о востребованных услугах, в числе которых – сопровождение внешнеэкономической деятельности бизнеса, а также об актуальных инструментах хеджирования валютных рисков.

Подобные мероприятия важны для информирования клиентов о возможностях банка, ведь порой бизнес не знает как действовать в случае санкционных ограничений и мы, со своей стороны, готовы оказывать им разностороннюю поддержку,

- отметил Николай Макаров.

Банк Уралсиб в Карелии регулярно участвует в различных деловых мероприятиях, является действующим членом Торгово-промышленной палаты Республики Карелия и других организаций, объединяющий бизнес региона.