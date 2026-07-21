Банк Уралсиб повысил ставки по вкладам «Доход» в юанях

Минимальная сумма для открытия вклада – 50 000 CNY

Банк Уралсиб повысил ставки по вкладам вида «Доход» в китайских юанях на всех сроках размещения, а также ввел новый срок – 91 день.

Теперь ставки по вкладам вида «Доход» в юанях, в зависимости от срока, пакета услуг и суммы вклада составляют 1,75 – 4% годовых с учетом ежемесячной капитализации процентов.

Вклады вида «Доход» можно открыть в онлайн-банке Уралсиб Онлайн или в отделении Банка Уралсиб. Минимальная сумма для открытия вклада – 50 000 CNY. Пополнение и продление, а также расходные операции по вкладу – не предусмотрены.

Подробную информацию и полные условия по вкладам и накопительным счетам можно получить в ближайших отделениях Банка Уралсиб, по телефону 8-800-250-57-57 (звонок по России бесплатный) или на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

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