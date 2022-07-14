Банк «Открытие»: жители Северо-Запада сохраняют сдержанный оптимизм

За исключением отдельных прогнозов, связанных с инфляционными ожиданиями, жители Северо-Запада в целом со сдержанным оптимизмом оценивают перспективы экономики. Помимо того, что каждый десятый житель макрорегиона не ждет сокращения ВВП страны, 17% респондентов на Северо-Западе, как и 17% жителей страны в целом, рассчитывают, что этот макроэкономический показатель снизится на 1-5%. 25% опрошенных считают, что снижение объема ВВП составит от 5 до 10% (в целом по стране этот вариант выбрали 23% респондентов). Падения больше чем на 10% ожидают 21% жителей округа – и это при том, что в Санкт-Петербурге этот вариант выбрали 27% респондентов.

Судя по всему, именно благодаря значительно более пессимистическим настроениям в Санкт-Петербурге, чуть выше среднего по стране и оказались инфляционные ожидания жителей Северо-Запада. Каждый четвертый житель региона в ходе опроса отметил, что по итогам года ждет инфляцию выше 20%, тогда как доля россиян, выбравших этот ответ, в целом составила лишь 19%. В Санкт-Петербурге столь высокую инфляцию ждут 28% респондентов, тогда как, скажем, в Москве аналогичным образом ответили лишь 15% горожан.

Что касается валютных курсов, то самыми популярными на Северо-Западе вариантами оказались диапазоны в 50-60 рублей и 60-70 рублей за доллар США. И тот, и другой прогноз выбрали по 25% респондентов. Курс выше 70 рублей прогнозируют по итогам года 18% жителей Северо-Запада, 9% полагают, что он будет находиться в диапазоне между 40 и 50 рублями, а 10% и вовсе уверены, что доллар будет стоить дешевле 40 рублей.

Лишь 15% жителей Северо-Запада прогнозируют значительное снижение в конце года личных доходов. Примечательно, что этот вариант выбрали ровно столько же москвичей. 24% опрошенных ждут, что доходы «скорее уменьшатся, чем нет». Не ждут никаких изменений 29%, 17% полагают, что доходы «скорее увеличатся», а 1% респондентов и вовсе ожидают значительного увеличения денежных поступлений.

* Опрос проводился банком «Открытие» и СК «Росгосстрах» 6-12 июля 2022 года методом онлайн-интервью. Было опрошено 1000 мужчин и женщин в возрасте от 18-65 лет по всей России в городах с численностью населения от 100 тысяч человек.