Банк «Открытие» выступил организатором выпуска биржевых облигаций

9 сентября 2021 г. состоялось размещение выпуска биржевых облигаций АО «Российский Сельскохозяйственный банк» серии БО-14-002Р общей номинальной стоимостью 15 млрд рублей. Процентная ставка купона составила 7,80% годовых. Организатором размещения выступил банк «Открытие».

Инвесторам был предложен выпуск биржевых облигаций серии БО-14-002Р со сроком обращения 5 лет и офертой через 2,5 года. Бумаги имеют полугодовые купоны. Номинальная стоимость облигаций – 1000 рублей, цена размещения – 100% от номинала.

Книга заявок по выпуску была открыта 7 сентября 2021 года с первоначальным ориентиром ставки первого купона в диапазоне 7,80-7,90% годовых, что соответствует эффективной доходности к погашению 7,95-8,06%. По результатам закрытия книги заявок эмитентом было принято решение об установлении ставки 1-го купона в размере 7,80%, что соответствует нижней границе начального диапазона. Интерес к выпуску со стороны широкого круга инвесторов позволил эмитенту увеличить объем размещения с планируемых 10 до 15 млрд рублей.

Выпуск удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов. Размещение облигаций проводилось по открытой подписке при использовании торговых и расчетных систем Московской Биржи. Депозитарием выпуска является НКО АО НРД.

Организаторами выпуска выступили: банк «Открытие», АО ВТБ Капитал, Банк ГПБ (АО), ООО «БК РЕГИОН», АО «Россельхозбанк». Агент по размещению – АО «Россельхозбанк».