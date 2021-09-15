Список возможностей на сайте «ТНС энерго Карелия» расширился

Корпоративный сайт «ТНС энерго Карелия» – не просто информационный ресурс. Сегодня обновленный портал предоставляет возможность совершить практически все платежи онлайн за один визит.

Воспользовавшись сайтом «ТНС энерго Карелия», можно оплатить образовательные услуги и услуги связи, судебную задолженность, штрафы ГИБДД. Недавно список контрагентов список контрагентов пополнился: пользователям стала доступна оплата госпошлин миграционной и налоговой служб, а также судебной задолженности. Постоянно расширяется и перечень организаций ЖКХ перечень организаций ЖКХ, чьи услуги можно оплатить на сайте.

«Компания уделяет большое внимание постоянному развитию сайта: обновляется интерфейс, совершенствуются технологии, расширяется список онлайн-услуг. Наши клиенты и другие посетители сайта имеют возможность внести плату как по счетам за электроэнергию, так и оплатить услуги ЖКХ, услуги сторонних организаций, государственных органов. Сделать это безопасно, как с точки зрения защиты здоровья, так и с точки зрения сохранности информации»

– комментирует начальник департамента по работе с потребителями Владимир Сергеичев.

На сайте «ТНС энерго Карелия» можно подключить и дистанционные сервисы, позволяющие сэкономить время и избежать посещения офисов, что немаловажно в современных реалиях. В разделе «Онлайн-сервисы» доступны бесплатные услуги: «Электронная квитанция», «Личный кабинет» или «Мобильное приложение» с возможностью присоединения до 10 лицевых счетов.

«ТНС энерго Карелия»: совершенствуемся для вашего комфорта!

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