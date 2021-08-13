Банк «Открытие» нарастил выдачу кредитных карт на 57%

Банк «Открытие» по итогам первого полугодия увеличил выдачу кредитных карт розничным клиентам на 57% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.

Наибольший прирост (более 100%) был зафиксирован в сегменте предодобренных карт, оформленных в онлайн-каналах банка (в том числе виртуальные карты).

Также более чем вдвое выросла выдача кредитных карт в дополнение к зарплатным картам. Это стало возможным благодаря новому процессу оформления кредитной карты, который занимает всего 3 минуты.

Средний размер одобренного кредитного лимита при этом вырос на треть и достиг 87 тысяч рублей, превысив допандемийный уровень.

Кредитная карта остается для клиентов привлекательным финансовым инструментом. Мы рады видеть, что благодаря кешбэку 2% за все, льготному периоду до 120 дней и возможности бесплатно снимать наличные где угодно всё больше людей выбирают кредитные карты банка «Открытие»,

- отмечает Федор Портных, старший бизнес-лидер по кредитным картам банка «Открытие».

На сегодняшний день линейка кредитных карт банка «Открытие» представлена картой «Opencard» с кешбэком, картой «120 дней» с длинным льготным периодом, а также премиальной картой «Всё что надо», которая объединила в себе все возможности, которые важны пользователям кредитных карт.