12 октября 2020, 13:38
Бандиты с пистолетом ограбили магазин в Карелии
Росгвардейцы задержали молодых людей, угрожавших оружием работникам торговли
В минувшиую пятницу сотрудники Росгвардии, находясь на маршруте патрулирования, получили сообщение о вооруженном нападении на один из магазинов Сегежи. Росгвардейцы отправились на место происшествия, сообщает пресс-служба ведомства.
Сотрудники магазина рассказали, что двое молодых людей, угрожая пистолетом, похитили продукты питания и убежали. При проверке близлежащей территории стражи порядка нашли подозреваемых неподалеку в кустах. Пистолет оказался пневматическим.
Молодые люди были задержаны и переданы сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.