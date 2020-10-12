Бандиты с пистолетом ограбили магазин в Карелии

В минувшиую пятницу сотрудники Росгвардии, находясь на маршруте патрулирования, получили сообщение о вооруженном нападении на один из магазинов Сегежи. Росгвардейцы отправились на место происшествия, сообщает пресс-служба ведомства.

Сотрудники магазина рассказали, что двое молодых людей, угрожая пистолетом, похитили продукты питания и убежали. При проверке близлежащей территории стражи порядка нашли подозреваемых неподалеку в кустах. Пистолет оказался пневматическим.

Молодые люди были задержаны и переданы сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.