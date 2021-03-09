09 марта 2021, 11:08
Происшествия

Банда наркокурьеров разгромлена в Карелии

Более двух килограммов синтетических наркотиков изъяли карельские полицейские у членов организованной группы

В Карелии пресечена деятельность банды, занимавшейся сбытом синтетического наркотика в республике. Задержаны четыре члена ОПГ возрастом от 27 до 39 лет, сообщает пресс-служба МВД по РК.

По версии следствия, межрегиональным курьером выступал гражданин сопредельного государства. Недавно он доставил в Карелию крупную партию наркотика. Она предназначалась для розничных курьеров, которыми выступали двое жителей Коми и жительница Вологодской области. Девушка числилась в федеральном розыске за наркопреступления, совершенные в Архангельской области.

Оперативники обнаружили тайники-закладки наркотиков. Из оборота изъято около 2,5 килограмма запрещенных средств. Возбуждено около 20 уголовных дел. Подозреваемым грозит наказание вплоть до пожизненного заключения.

Фигуранты дел арестованы. Следствие продолжается. Фото tumenpro.ru

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Коми
Вологодская область
архангельская область
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