Банда наркокурьеров разгромлена в Карелии

В Карелии пресечена деятельность банды, занимавшейся сбытом синтетического наркотика в республике. Задержаны четыре члена ОПГ возрастом от 27 до 39 лет, сообщает пресс-служба МВД по РК.

По версии следствия, межрегиональным курьером выступал гражданин сопредельного государства. Недавно он доставил в Карелию крупную партию наркотика. Она предназначалась для розничных курьеров, которыми выступали двое жителей Коми и жительница Вологодской области. Девушка числилась в федеральном розыске за наркопреступления, совершенные в Архангельской области.

Оперативники обнаружили тайники-закладки наркотиков. Из оборота изъято около 2,5 килограмма запрещенных средств. Возбуждено около 20 уголовных дел. Подозреваемым грозит наказание вплоть до пожизненного заключения.

Фигуранты дел арестованы. Следствие продолжается. Фото tumenpro.ru