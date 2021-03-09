В Петрозаводске женщина упала с пятого этажа

В столице Карелии у одного из жилых домов было обнаружено тело 64-летней женщины, сообщает СУ СК по РК.

По характеру травм и месту находки тела 7 марта, был сделан вывод о падении с высоты. Известно, что женщина проживала в квартире, расположенной на 5 этаже данного дома. От полученных в результате падания травм потерпевшая скончалась на месте происшествия.

В Следкоме Карелии проводится доследственная проверка. Сотрудники выясняют все обстоятельства происшедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Фото с сайта cdn.statically.io