Автозаправку обворовали в Карелии

В полицию Кондопожского района обратились работники автозаправки, расположенной в Янишполе. Они рассказали, что с прилавка пропали несколько упаковок наушников и портативная колонка. Ущерб составил 26 тысяч рублей, сообщает пресс-служба МВД по РК.

Стражи порядка просмотрели записи камер наблюдения и установили личность подозреваемого. Им оказался 27-летний житель Петрозаводска.

Мужчина сознался в содеянном. Возбуждено уголовное дело. Фигурант находится под подпиской о невыезде. Подозреваемому грозит до одного года заключения. // Фото: unsplash.com / Erik Mclean