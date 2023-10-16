16 октября 2023, 17:15
Происшествия

Автозак с людьми попал в ДТП в центре Петрозаводска

Заключенных пересаживали в другой автомобиль после аварии на главном проспекте карельской столицы

Сегодня в 14:30 в центре Петрозаводска произошла авария с участием автозака с людьми. Все случилось на пересечении проспекта Ленина и улицы Энгельса.

Авария не была серьезной. Специализированный автомобиль выполнял левый поворот и по касательной задел легковую машину, которая также пыталась повернуть налево.

В результате на место происшествия пришлось вызывать второй автозак. Он прибыл примерно через 10 минут, после чего заключенных пересадили во вторую машину прямо посреди проспекта Ленина. // Фото: «ДТП Петрозаводска и Карелии»

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Петрозаводск
проспект Ленина
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