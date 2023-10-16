16 октября 2023, 16:39
Молодая женщина попала под машину в Карелии
В Пудоже автомобиль сбил горожанку на пешеходном переходе
В Пудоже вечером 14 октября случилось ДТП с участием пешехода. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД Карелии.
По данным ведомства, в 19:20 на улице Ленина 30-летняя женщина оказалась под колесами автомобиля, когда переходила дорогу по пешеходному переходу.
В результате инцидента горожанка получила травмы. Она самостоятельно обратилась за помощью к медикам. По факту случившегося проводится проверка. // Фото «Петрозаводск говорит»