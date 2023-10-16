Молодая женщина попала под машину в Карелии

В Пудоже вечером 14 октября случилось ДТП с участием пешехода. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД Карелии.

По данным ведомства, в 19:20 на улице Ленина 30-летняя женщина оказалась под колесами автомобиля, когда переходила дорогу по пешеходному переходу.

В результате инцидента горожанка получила травмы. Она самостоятельно обратилась за помощью к медикам. По факту случившегося проводится проверка. // Фото «Петрозаводск говорит»