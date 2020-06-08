Автопарк скорой помощи в Карелии увеличится на 16 машин

Автопарк скорой медицинской помощи в Карелии пополнится до конца этого месяца на 16 машин, три уже поступили, сообщает минздрав Карелии.

Реанимобили на базе автомобиля «ГАЗель» приобретены для республики за счет средств федерального бюджета и будут задействованы для оказания экстренной медицинской помощи жителям Суоярвского и Лоухского районов и города Петрозаводска.



«Два автомобиля «УАЗ» высокой проходимости уже эксплуатируются в Калевальском и Муезерском районах. Ожидается поставка еще 11 карет скорой помощи марки «Форд».



Всего до 1 июля автопарк скорой помощи за счет средств федерального бюджета будет обновлен на 16 машин, полностью оснащенных медицинским оборудованием»,

- сообщает глава ведомства Михаил Охлопков.