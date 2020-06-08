08 июня 2020, 17:14
Автопарк скорой помощи в Карелии увеличится на 16 машин
Три реанимобиля поступили в республику в рамках мероприятий по укреплению службы скорой медицинской помощи
Автопарк скорой медицинской помощи в Карелии пополнится до конца этого месяца на 16 машин, три уже поступили, сообщает минздрав Карелии.
Реанимобили на базе автомобиля «ГАЗель» приобретены для республики за счет средств федерального бюджета и будут задействованы для оказания экстренной медицинской помощи жителям Суоярвского и Лоухского районов и города Петрозаводска.
«Два автомобиля «УАЗ» высокой проходимости уже эксплуатируются в Калевальском и Муезерском районах. Ожидается поставка еще 11 карет скорой помощи марки «Форд».
Всего до 1 июля автопарк скорой помощи за счет средств федерального бюджета будет обновлен на 16 машин, полностью оснащенных медицинским оборудованием»,
- сообщает глава ведомства Михаил Охлопков.