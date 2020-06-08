Мэрия высказала претензии к качеству ремонта лестниц в Петрозаводске

Сотрудники мэрии проверили, как в столице Карелии справляются с ремонтом лестниц. По итогам проверки было выявлено несколько замечаний, сообщает пресс-служба администрации Петрозаводска. В частности, в месте работ на улице Фрунзе не установлены информационные аншлаги и ограждения. Замечания возникли и к другому объекту. Так, на лестнице на улице Вольная не было опалубки.

Качество ремонта лестничного спуска на улице Пушкинская нареканий не вызвало. Работы выполняются в соответствии с проектом. Также подрядчик приступил к ремонту лестницы в районе улицы Ровио,16-а.

Согласно муниципальному контракту ООО «Свой дом» обновит в Петрозаводске восемь лестниц. Ремонты проведут на Вольной и Пушкинской улицах, Карельском проспекте, улицах Ровио, Фрунзе и Кузьмина, в районе дома № 43 на проспекте Невского и на Лососинской набережной.

Фото: пресс-служба администрации города