04 июля 2020, 07:30
Соцсети

Автопарк районных больниц пополнят новенькие реанимобили «Форд»

По словам министра Михаила Охлопкова, 11 машин отправятся в районы Карелии

Партия реанимобилей разойдется по районам Карелии. Об этом на своей странице в социальной сети написал глава республиканского Минздрава Михаил Охлопков. 11 машин марки «Форд» отправятся в районы Карелии. Все реанимобили оснащены медицинским оборудованием.

Ранее в медицинские организации поступили два автомобиля УАЗ повышенной проходимости и три автомобиля «ГАЗель».

В этом году в республику всего поставлено 16 машин, приобретенных за счет федерального бюджета.

Фото: vk.com

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медицина
здравоохранение
новости Карелии
михаил охлопков
«Форд»
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Соцсеть