Автопарк районных больниц пополнят новенькие реанимобили «Форд»

Партия реанимобилей разойдется по районам Карелии. Об этом на своей странице в социальной сети написал глава республиканского Минздрава Михаил Охлопков. 11 машин марки «Форд» отправятся в районы Карелии. Все реанимобили оснащены медицинским оборудованием.



Ранее в медицинские организации поступили два автомобиля УАЗ повышенной проходимости и три автомобиля «ГАЗель».



В этом году в республику всего поставлено 16 машин, приобретенных за счет федерального бюджета.



Фото: vk.com