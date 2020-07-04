04 июля 2020, 07:30
Автопарк районных больниц пополнят новенькие реанимобили «Форд»
По словам министра Михаила Охлопкова, 11 машин отправятся в районы Карелии
Партия реанимобилей разойдется по районам Карелии. Об этом на своей странице в социальной сети написал глава республиканского Минздрава Михаил Охлопков. 11 машин марки «Форд» отправятся в районы Карелии. Все реанимобили оснащены медицинским оборудованием.
Ранее в медицинские организации поступили два автомобиля УАЗ повышенной проходимости и три автомобиля «ГАЗель».
В этом году в республику всего поставлено 16 машин, приобретенных за счет федерального бюджета.
Фото: vk.com