Автономная канализация: разбираем ошибки при выборе и установке

Когда принцип «закопал и забыл» не работает, на помощь приходят профессионалы

Фото: компания "Астралос"

Удобства во дворе… Уровень комфорта в виде плохо сколоченного деревянного сооружения, распространяющего зловонный запах, уже мало, кого устраивает. Тем более, что сегодня можно обустроить теплый, комфортный, экологически безопасный туалет хоть в загородном доме, хоть на дачном участке.

Доставкой, установкой и обслуживанием станций глубокой биологической очистки сточных вод в Петрозаводске профессионально занимается компания «Астралос». Она является официальным дилером российской компании «СБМ-Групп», которая около двадцати лет не только производит автономные станции биологической очистки, но и самостоятельно разрабатывает новые модели.

На рынке можно встретить множество различных моделей автономных станций биоочистки, которые будут серьезно отличаться и по цене, и по мощности, и по техническим характеристикам.

Чем нужно руководствоваться, чтобы не ошибиться в выборе, и какие главные ошибки при эксплуатации допускают граждане, установившие автономную канализацию у себя в доме? Об этом мы поговорили с директором петрозаводской компании «Астралос» Дмитрием Лавровым, который за семь лет работы с автономными станциями знает о них, кажется, все.

Главная ошибка, которую допускает обычный потребитель, - это ориентация на цену. Прежде чем приобрести такой непростой агрегат как автономная канализационная система, необходимо обязательно проконсультироваться со специалистом. Дмитрий объяснил, что правильный выбор модели зависит от множества факторов, например, от количества проживающих в доме, предполагаемой интенсивности использования оборудования, уровня грунтовых вод, состава почвы, глубины выхода системы канализации из дома, варианта монтажа, климатических особенностей местности, устойчивости электроснабжения и многих других моментов. Нередко случается, что граждане сначала приобретают станцию, а потом начинают примерять ее к особенностям эксплуатации. И выясняется, что конкретная модель никуда не годится.

Так что первое правило: сначала консультация у специалиста, который подберет необходимую модель под конкретные условия, связанные с эксплуатацией станции.

Вторая распространенная ошибка касается обслуживания автономной системы канализации. Как любая техника, станция нуждается в сервисном обслуживании.

Своевременное обслуживание - залог долгой и качественной работы станции,

- пояснил Дмитрий.

Еще одно распространенное заблуждение связано с тем, что потребители не задумываются о тех химических веществах, которые они используют при эксплуатации автономной канализационной системы. По словам Дмитрия Лаврова, принцип работы станции основан на технологии очистки с участием микроорганизмов. Но не все моющие средства одинаково влияют на бактерии.

Поэтому необходимо подбирать более щадящий химический состав моющих и чистящих средств. К примеру, нельзя применять средство от засоров труб, химические составы, содержащие хлор и другие антисептики в значительных пропорциях.

Дефицит фекальных стоков тоже может негативно влиять на микроорганизмы. Это лишь некоторая часть рекомендаций, которые даёт компания «Астралос» своему клиенту при установке станции. Дмитрий отметил, что есть способы восстановления бактерий, вплоть до перезапуска станции с добавлением биопрепарата «UNIBAC». Но до этого лучше не доводить.

Самая надежная оценка моей работы - это качество и довольные клиенты. Я подробно рассказывают, как пользоваться станцией, как ее корректно эксплуатировать, что можно, что нельзя. Это мой принцип. Тогда при дальнейшем обслуживании возникает меньше проблем и у меня, и у моих клиентов,

- заметил директор компании «Астралос».

Узнать подробности или оставить заявку можно по тел. +7 960 211-90-00

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