Автомобилистов предупредили об изменении схемы проезда на Древлянке

Схема движения на Лососинском шоссе в Петрозаводске изменится для автомобилистов.

В региональном Управтодоре разъяснили, что с 8 июля с 08:00 запретят движение при съезде с шоссе на улицу Чистая, в микрорайон Древлянка-8 будет организовано движение по улице Оборонная и Облачному проезду.

Временные изменения связаны с работами по реконструкции магистрали от улицы Попова до второго транспортного полукольца. Автомобилистов просят соблюдать ПДД.

Ранее петрозаводчан предупредили о переносе остановки с Чистой улицы на Оборонную и изменении маршрута автобуса №14. // фото freepik.com