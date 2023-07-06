06 июля 2023, 09:09
Автоклуб 10 RUS

Автомобилистов предупредили об изменении схемы проезда на Древлянке

Изменения вызваны реконструкцией Лососинского шоссе и начнут действовать с 8 июля

Схема движения на Лососинском шоссе в Петрозаводске изменится для автомобилистов.

В региональном Управтодоре разъяснили, что с 8 июля с 08:00 запретят движение при съезде с шоссе на улицу Чистая, в микрорайон Древлянка-8 будет организовано движение по улице Оборонная и Облачному проезду.

Временные изменения связаны с работами по реконструкции магистрали от улицы Попова до второго транспортного полукольца. Автомобилистов просят соблюдать ПДД.

Ранее петрозаводчан предупредили о переносе остановки с Чистой улицы на Оборонную и изменении маршрута автобуса №14. // фото freepik.com

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Метки: 
Древлянка
новости петрозаводска
Лососинское шоссе
схема движения