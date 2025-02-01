Автомобили не поделили перекресток в центре Петрозаводска

В центре Петрозаводска утром 1 февраля произошло ДТП на перекрестке проспекта Ленина и улицы Энгельса. Инцидент попал в объектив камеры компании «Сампо» и был опубликован в сообществе «Подслушано у водителей Птз и Карелии».

Судя по кадрам, два автомобиля двигались навстречу друг другу по улице Энгельса, после чего их траектории пересеклись. Одна машина продолжила движение прямо, в то время как вторая попыталась повернуть на проспект Ленина. В этот момент и произошло столкновение.

Хотя авария, по видеозаписи, не выглядела серьезной, водителям пришлось остановиться, создавая затруднения на одной из центральных улиц города. // фото: скриншот видео