Автомобиль жителя Карелии подожгли неизвестные хулиганы

Вчера утром в отдел надзорной деятельности пожарной охраны Лахденпохского района из ОМВД поступило сообщение о пожаре в автомобиле Volkswagen Bora, произошедшем накануне ночью. Об этом информирует источник, близкий к МЧС по РК.

В ходе предварительного расследования было установлено, что пожар в автомобиле, принадлежащем безработному жителю Лахденпохьи, произошел в четвертом часу утра возле дома.

В результате ЧП в иномарке огнем были повреждены салон и моторный отсек. Пожарная охрана на место происшествия не вызывалась, так как с огнем при помощи подручных средств самостоятельно справился хозяин машины.

По предварительным данным специалистов, иномарка загорелась из-за умышленного поджога. Сейчас по данному пожару проверку проводят не только специалисты пожарной охраны, но и сотрудники правоохранительных органов. // Фото: freepik.com