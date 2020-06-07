Автомобиль загорелся на ходу в Петрозаводске

Сегодня в 15:53 в Петрозаводске на пересечении улиц Зайцева и Мелентьевой произошел пожар в легковом автомобиле. Инцидент попал в объектив камеры наблюдения компании CityLink.

На кадрах видно, как машина подъехала к перекрестку и остановилась на светофоре. Из нее начал валить дым. Люди вышли из салона, но сделать ничего не смогли - пламя в течение короткого времени объяло автомобиль, и он выкатился на перекресток.

Через пару минут прибыли пожарные, которые довольно быстро справились с огнем.