07 июня 2020, 16:43
Автомобиль загорелся на ходу в Петрозаводске
Пожар вспыхнул в отечественном автомобиле на улице Мелентьевой в карельской столице
Сегодня в 15:53 в Петрозаводске на пересечении улиц Зайцева и Мелентьевой произошел пожар в легковом автомобиле. Инцидент попал в объектив камеры наблюдения компании CityLink.
На кадрах видно, как машина подъехала к перекрестку и остановилась на светофоре. Из нее начал валить дым. Люди вышли из салона, но сделать ничего не смогли - пламя в течение короткого времени объяло автомобиль, и он выкатился на перекресток.
Через пару минут прибыли пожарные, которые довольно быстро справились с огнем.