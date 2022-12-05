Автомобиль «вытолкнул» легковушку с «осьминожки» в Петрозаводске

Очередная авария на кольце «осьминожка» произошла в Петрозаводске и попала в объектив камеры уличного наблюдения CityLink. Судя по сообщениям в различных городских пабликах, в последнее время ДТП в этом месте происходят довольно часто.

В этот раз авария случилась 4 декабря в 13:41, сообщает dtpptz.ru. Один из автомобилей двигался по улице Кирова и без остановки выехал на кольцо, с которого в этот момент на улицу Иссерсона съезжал другой автомобиль.

От удара вторую машину занесло и развернуло. // фото скриншот