05 декабря 2022, 07:20
Автомобиль «вытолкнул» легковушку с «осьминожки» в Петрозаводске
Момент аварии запечатлела камера наблюдения: одну машину развернуло
Очередная авария на кольце «осьминожка» произошла в Петрозаводске и попала в объектив камеры уличного наблюдения CityLink. Судя по сообщениям в различных городских пабликах, в последнее время ДТП в этом месте происходят довольно часто.
В этот раз авария случилась 4 декабря в 13:41, сообщает dtpptz.ru. Один из автомобилей двигался по улице Кирова и без остановки выехал на кольцо, с которого в этот момент на улицу Иссерсона съезжал другой автомобиль.
От удара вторую машину занесло и развернуло. // фото скриншот