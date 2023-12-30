Автомобиль вылетел в сугроб на чапаевском кольце

Авария произошла в минувшую пятницу около 23 часов на верхнем чапаевском кольце в Петрозаводске.

Двигавшийся по кольцу водитель успел заметить летевший в него автомобиль и притормозить. В итоге, тот кто летел с Чапаева, влетел в сугроб. Инцидент попал в объектив городской камеры, ролик разместили в сообществе «ДТП Петрозаводска и Карелии».

В комментариях в паблике похвалили первого водителя за реакцию и стали шутить, что в торговом центре скидки на яйца. // фото скриншот