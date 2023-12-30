30 декабря 2023, 09:55
Автомобиль вылетел в сугроб на чапаевском кольце
В соцсети другого водителя похвалили за реакцию
Авария произошла в минувшую пятницу около 23 часов на верхнем чапаевском кольце в Петрозаводске.
Двигавшийся по кольцу водитель успел заметить летевший в него автомобиль и притормозить. В итоге, тот кто летел с Чапаева, влетел в сугроб. Инцидент попал в объектив городской камеры, ролик разместили в сообществе «ДТП Петрозаводска и Карелии».
В комментариях в паблике похвалили первого водителя за реакцию и стали шутить, что в торговом центре скидки на яйца. // фото скриншот