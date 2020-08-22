Автомобиль вылетел в кювет под Кондопогой

Карельским пожарным в минувшую пятницу, 21 августа, пришлось выезжать на место ДТП, сообщает МЧС по РК.

«В 15:33 пожарно-спасательное подразделение Кондопожского района (3 чел., 1 ед. техники) привлекалось для ликвидации происшествия на автомобильной дороге (съезд автомобиля в кювет с последующим опрокидыванием) по адресу: Кондопожский район, 6 км автомобильной дороги «Кондопога – Новый Поселок». Информация о пострадавших уточняется»,

– говорится в сводке ведомства.

В МЧС по РК напоминают, что в случае возникновения чрезвычайной ситуации надо звонить в Единую службу спасения по телефону «01» (с сотовых телефонов – 101,112). Единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Республике Карелия – (88142) 79-99-99.