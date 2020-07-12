Автомобиль вылетел в кювет на трассе в Карелии

Автомобиль в Карелии ылетел в кювет. Потребовалась помощь пожарных, сообщает МЧС по РК.

«11.07.2020 года в 15:43 пожарно-спасательное подразделение Питкярантского района (5 чел., 1 ед. техники) привлекалось для ликвидации происшествия на автомобильной дороге (съезд легкового автомобиля в кювет) по адресу: Питкярантский район, 85 км автомобильной дороги 86К-13 «Суоярви-Койриноя». Информация о пострадавших уточняется»,

– говорится в сообщении ведомства.

В МЧС по РК напоминают, что в случае возникновения чрезвычайной ситуации надо звонить в Единую службу спасения по телефону «01» (с сотовых телефонов – 101,112-1). Единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Республике Карелия – (88142) 79-99-99.