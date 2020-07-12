Жилой дом горел сегодня ночью в Петрозаводске

Больше двух часов потребовалось пожарным, чтобы потушить возгорание в жилом доме в карельской столице, сообщает МЧС по РК.

«12.07.2020 г. в 00:19 пожарно-спасательные подразделения г. Петрозаводска (12 чел., 3 ед. техники) привлекались для ликвидации пожара в частном жилом доме по адресу: г. Петрозаводск, ул. Муезерская д. 28. В 02:34 пожар ликвидирован»,

– говорится в сводке ведомства.

В МЧС по РК напоминают, что в случае возникновения чрезвычайной ситуации надо звонить в Единую службу спасения по телефону «01» (с сотовых телефонов – 101,112-1). Единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Республике Карелия – (88142) 79-99-99.