Автомобиль влетел в толпу зрителей на ралли в Карелии

В Лахденпохском районе произошло ЧП на ралли «Карелия-2021». Об этом сообщает паблик «Лахденпохья - навсегда» во «ВКонтакте».

На одном из спецучастков один из участвующих в гонке автомобилей вылетел с трассы прямо в толпу зрителей.

По информации сообщества, госпитализированы мужчина и женщина. Женщина была в сознании, но встать самостоятельно не могла. Пострадавший мужчина чудом остался жив - спасла яма, в которую его откинуло и не придавило автомобилем.

Напомним, ралли в Приладожье проходит 22-23 января. В связи с проведением соревнований перекрыта часть дорог.