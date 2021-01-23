23 января 2021, 09:14
Автомобиль влетел в толпу зрителей на ралли в Карелии
В Лахденпохском районе люди пострадали в результате ЧП на гонках
В Лахденпохском районе произошло ЧП на ралли «Карелия-2021». Об этом сообщает паблик «Лахденпохья - навсегда» во «ВКонтакте».
На одном из спецучастков один из участвующих в гонке автомобилей вылетел с трассы прямо в толпу зрителей.
По информации сообщества, госпитализированы мужчина и женщина. Женщина была в сознании, но встать самостоятельно не могла. Пострадавший мужчина чудом остался жив - спасла яма, в которую его откинуло и не придавило автомобилем.
Напомним, ралли в Приладожье проходит 22-23 января. В связи с проведением соревнований перекрыта часть дорог.