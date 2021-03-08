08 марта 2021, 14:48
Автомобиль влетел в сугроб в Петрозаводске и попал на видео
Городская камера наблюдения сняла дорожный инцидент, произошедший на Древлянке
Утром 8 марта в Петрозаводске, на Лососинском шоссе, автомобиль не вписался в поворот и вылетел на скорости в сугроб. Инцидент сняла камера наблюдения компании Sampo.ru.
На кадрах видно, что легковой автомобиль пытался повернуть налево. Маневр, однако, водителю не удался. Машина влетела в сугроб, подняв в воздух изрядный столб снега.
Пострадал ли кто-нибудь в аварии, пока не известно.