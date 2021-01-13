Автомобиль влетел в сугроб, уходя от столкновения на перекрестке

Дорожный инцидент случился на пересечении улиц Красноармейская и Горького в Петрозаводске днем 12 января, передает dtpptz.ru.

Один автомобиль пытался повернуть налево, выехал на перекресток, но заметив, мчавшуюся легковушку, остановился. Объезжая эту машину, водитель, вероятно, не справился с управлением и выехал за пределы дороги, остановившись в сугробе.

Опасный момент попал в объективы уличных камер «Ситилинк» и «Сампо.ру».