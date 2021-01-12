Жилой дом полыхал под Петрозаводском

Серьезный пожар произошел в Новой Вилге в Прионежском районе.

11 января в 15:22 на пульт Единой службы спасения-01 Прионежского района поступило сообщение о возгорании одноэтажного деревянного частного жилого дома. На момент возникновения в доме никого не было, рассказал нашему изданию источник в экстренных службах.

К месту происшествия прибыли пожарные из поселка Мелиоративный. К их приезду деревянное строение было в огне.

Пожару присвоили повышенную категорию сложности. На подмогу поселковым пожарным для борьбы с огнем из Петрозаводска выехали дополнительные расчеты.

В общей сложности для ликвидации пожара было привлечено 23 спасателя, было задействовано шесть единиц пожарной и специальной техники. Несмотря на старания пожарных, строение дома было значительно повреждено огнем. Специалисты устанавливают причину возгорания. Проводится проверка. (фото 53news.ru)