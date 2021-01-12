Мужчина отбился от убийцы с ножом в Карелии

В Сегеже будут судить 34-летнего местного жителя. Его обвинили в покушении на убийство. Жителю Карелии грозит до 15 лет лишения свободы, передапет СУ СК.

Кровавая ссора двух знакомых произошла в сентябре 2020 года. По версии следователей, обвиняемый мужчина напал на знакомого с ножом и причинил ему множественные колото-резаные ранения.

Второй мужчина оказал активное сопротивление, обвиняемый «не смог довести свой умысел на убийство до конца». Потерпевшего доставили в больницу, оказались медицинскую помощь, он остался в живых. (фото belta.by)