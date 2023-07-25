Автомобиль влетел в рекламный щит на центральной улице Петрозаводска

Сегодня днем в Петрозаводске на проспекте Ленина произошло ДТП. Об этом редакции сообщила читательница портала «Петрозаводск говорит».

На кадрах, запечатленных горожанкой, видно, что легковой автомобиль влетел в рекламный щит. Причем удар был нанесен задней частью транспортного средства. Инцидент случился примерно в 12:35.

В результате аварии автомобиль получил повреждения. Подробности происшествия пока не известны. // Фото Валерии Гусаренко