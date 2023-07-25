Подозрительный предмет у моста в Карелии переполошил экстренные службы

Сегодня в 14:42 на пульт дежурного отряда противопожарной службы Лоухского района поступил сигнал о происшествии на трассе «Кола». Об этом сообщает паблик «Безопасный городишко Лоухи».

По данным источника, звонивший рассказал об обнаружении подозрительного предмета на мосту через реку Кереть на 1021-м километре федеральной магистрали. Была проведена проверка поступившей информаци. Предмет найден не был.

Жителей Карелии просят быть бдительными. Если кто-то что-то обронил, стоит окликнуть этого человека и только при отсутствии реакции с его стороны следует насторожиться, отмечается в сообщении. // Фото «Петрозаводск говорит»