Автомобиль влетел в дом в Карелии

Авария в Кондопоге, произошедшая в ночь на 9 октября, попала в объектив камеры наблюдения компании CityLink.

На кадрах видно, как автомобиль вылетает с дороги и врезается в дом. Само здание не пострадало, а вот забор оказался разбит.

По данным ГИБДД, за рулем автомобиля «Лада» находилась 43-летняя женщина. Автоледи попала в больницу. // Фото: скриншот видео CityLink, ролик паблика «Подслушано у водителей Птз и Карелии»