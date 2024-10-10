10 октября 2024, 12:10
Автомобиль сбил ребенка на велосипеде в Петрозаводске
Девятилетний мальчик получил травмы в ДТП на Кукковке
Вечером 8 октября в Петрозаводске на улице Энтузиастов автомобиль сбил девятилетнего мальчика на велосипеде. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции города.
По данным ведомства, 29-летний водитель автомобиля Lada Largus сбил ребенка-велосипедиста, который выехал на дорогу из-за припаркованных машин.
В результате ДТП школьник получил травмы. Ему назначено лечение. Обстоятельства случившегося выясняются. // Фото «Петрозаводск говорит»