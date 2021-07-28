28 июля 2021, 08:58
Автомобиль отскочил на тротуар после аварии в Кондопоге
Момент жесткого столкновения на перекрестке попал в объектив городской камеры видеонаблюдения
Два легковых автомобиля жестко столкнулись вечером на перекрестке в Кондопоге. Дорожный эпизод случился 27 июля в 21:39 на пересечении проспекта Комсомольский – улицы Советов.
Авария попала в объектив камеры видеонаблюдения «Сампо.ру». Запись выложил паблик «Подслушано у водителей Птз и Карелии».
Судя по кадрам, столкновение произошло, когда автомобиль ВАЗ двигался в прямом направлении, а другой автомобиль совершал левый поворот. От удара один из автомобилей отскочил на тротуар.
Для ликвидации последствий ДТП к месту аварии выезжали спасатели. (фото скриншот видео)