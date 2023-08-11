Автомобиль «нырнул» под троллейбус на Древлянке

Сегодня утром на Древлянке в Петрозаводске произошла авария с участием троллейбуса.

Инцидент произошел на Лесном проспекте напротив диагностического центра. Инцидент запечатлела городская камера наблюдения CityLink.

Троллейбус отъехал от остановки и направился прямо по проспекту. В этот момент несколько машин совершали левый поворот. Один успел проскочить, а другой «нырнул» прямо под «рогатого». В итоге движение оказалось затруднено. // фото скриншот