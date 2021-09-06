Автомобиль едва не снес людей на пешеходном переходе в Петрозаводске

Авария, которая могла обернуться трагедией, произошла на пешеходном переходе в районе пересечения улицы Достоевского и Первомайского проспекта в Петрозаводске.

Дорожный инцидент случился 5 сентября в 14:57 и попал в объективы городских камер видеонаблюдения. Записи выложены в паблике «ДТП Петрозаводска и Карелии».

На кадрах видео CityLink видно, как автомобиль, проехав лежачий полицейский, съезжает через сплошную линию с серединного ряда в крайний левый перед самым пешеходным переходом. В этот момент в левом ряду двигался другой автомобиль. Вероятно, чтобы избежать столкновения, водитель решил проскочить в «окно» между двух остановившихся для пропуска людей машин. В итоге автомобиль задел других участников движения, снес ограждение и вылетел на разделительный газон.

На записи с камеры «Сампо.ру» видно, что по пешеходному переходу в момент аварии шла пара. Автомобиль пролетел буквально перед ними.