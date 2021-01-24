24 января 2021, 13:47
Автомобиль едва не сбил группу пешеходов в Петрозаводске
Городская камера наблюдения сняла опасный инцидент на проспекте Александра Невского
23 января в 16:37 на проспекте Александра Невского в Петрозаводске автомобиль едва не сбил пешеходов. Инцидент сняли камеры наблюдения компаний Sampo.ru и CityLink.
На кадрах видно, как транспортное средство выезжает на перекресток на красный свет с ряда, не предназначенного для движения в прямом направлении. После этого машина прошла сквозь группу пешеходов, переходивших дорогу, чудом никого не задев.
Чем руководствовался водитель, остается загадкой.