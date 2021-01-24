Пожилой житель Сегежи стал жертвой своих новых знакомых

В полицию Сегежи обратился 71-летний житель города. Он рассказал, что его обокрали, сообщает пресс-служба МВД по РК.

Выяснилось, что пострадавший познакомился на улице с мужчиной и женщиной и пригласил их к себе домой. Там они выпивали. В то время как мужчины вышли на балкон, женщина проверила карманы верхней одежды хозяина квартиры и обнаружила там 4 000 рублей. Она похитила их, после этого попрощалась и покинула жилище. Незаконно вырученные деньги 41-летняя подозреваемая потратила на такси и алкоголь.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. Фото stolica-s.su