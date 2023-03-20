Автогонщики дали жару на ледяной трассе

В Крошнозере прошел этап чемпионата Республики Карелия, ралли-спринт «Крошнозеро (Nuožаrvi) -2023». На этот раз экстрима и драйва для пилотов и штурманов добавила ледяная дорога.

Около двух десятков экипажей из Карелии и Санкт-Петербурга заявили об участии в автомобильных соревнованиях. Среди участников - смелых мужчин и девушек - оказались как новички, так и титулованные спортсмены. У зрителей появилась возможность увидеть автоспорт во всей своей красе.

Этот вид гонок имеет свои особенности: езда на время прохождения закрытой для постороннего движения дистанции сложной конфигурации - с крутыми поворотами, рискованными спусками и подъемами. Участники ралли отмечали, что чем сложнее маршрут, тем он бывает интереснее.

Зимняя крошнозерская дорога имеет много скрытых дефектов, но опытные водители оказались готовы к любым форс-мажорам.

—Трасса вообще огонь, — говорят водители-экстремалы.

19 марта на старт вышли 22 экипажа. Стартовали гонщики с интервалом в одну минуту. Они преодолели несколько участков дорог «Крошнозеро – Каскеснаволок – Коккойла» и «Крошнозеро-Топозеро».

Многочисленные болельщики тем временем заняли наблюдательные посты на верхушках сугробов вдоль дороги. Казалось, что машины проносились мимо зрителей со скоростью света. Спортивные автомобили умело входили в повороты и красиво шли по прямым участкам обледенелой трассы.

Спортсмены отметили, что на скользкой дороге важно соблюдать баланс между сцеплением с трассой и весом автомобиля. Машина может потерять управление неожиданно. Некоторые экипажи не могли продолжить гонку, они сходили с трассы, тем самым увеличив шансы соперников на победу. Так, например, у автомобиля Lada Kalina неожиданно для всех вышел из строя двигатель. Штурман и пилот не смогли продолжить соревнования. При этом спортсмены получили за свое мастерство и доставленные зрителю острые эмоции приз «Зрительских симпатий», правда, неофициально.

— Экипаж Lada Kalina, вы — лучшие! Вы — настоящая команда с большой буквы, — поддерживали их зрители.

Вечером того же дня в крошнозерском Доме культуры прошла торжественная церемония награждения, и победители заслуженно получили свои награды по нескольким зачетам: «Свободный», «2000Н», «1600Н», «Стандарт».

Определенно закрытие зимнего сезона в Карелии прошло очень жарко. Участники и зрители этапа чемпионата Республики Карелия, ралли-спринта «Крошнозеро (Nuožаrvi) -2023» получили свою дозу адреналина, позитива и несколько незабываемых моментов. // Фото: Алина Гапеева