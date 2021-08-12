Автобус взорвался в Воронеже

В Воронеже взорвался автобус ПАЗ. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на Telegram-канал «На видео видно».

По предварительной информации, причиной происшествия стал взрыв баллона с газом. Отмечается, что в результате произошедшего есть пострадавшие.

В то же время водитель автобуса заявил сотрудникам МЧС, что его транспортное средство не было оборудовано газовыми баллонами, а работает на дизельном топливе. Фото: Telegram-канал «Воронеж №1»