12 августа 2021, 21:59
Россия

Автобус взорвался в Воронеже

СМИ сообщают о пострадавших в инциденте с автобусом

В Воронеже взорвался автобус ПАЗ. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на Telegram-канал «На видео видно».

По предварительной информации, причиной происшествия стал взрыв баллона с газом. Отмечается, что в результате произошедшего есть пострадавшие.

В то же время водитель автобуса заявил сотрудникам МЧС, что его транспортное средство не было оборудовано газовыми баллонами, а работает на дизельном топливе. Фото: Telegram-канал «Воронеж №1»

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Воронеж
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газовое оборудование
пострадавшие