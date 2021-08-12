Врач перечислила требующие удаления родинки

Некоторые родинки требуют удаления, если человек хочет избежать проблем со здоровьем. Об этом рассказала дерматолог Ирина Оловянишникова, ее слова приводит издание «Доктор Питер».

Как отметила эксперт, удалять необходимо образования, выступающие над уровнем кожи и расположенные в местах, где происходит их постоянная травматизация, например, под одеждой, нижним бельем или аксессуарами. Чаще всего это области шеи, подмышек, паха и спины, добавила медик. По ее утверждению, даже если образование плоское, но находится на стопе, его тоже надо удалять из-за постоянного соприкосновения с обувью.

Кроме того, стоит избавиться от родинок, которые были даже случайно травмированы. Также, подчеркнула Оловянишникова, удалить следует родинки, увеличивающиеся в размерах, меняющие цвет, очертания и доставляющие дискомфорт.

По словам врача, родинки могут перерождаться в злокачественные образования. Поэтому, если есть показание к удалению, необходимо ему последовать. Особенно это касается тех, у кого в семье есть онкологические заболевания. Фото pixabay.com/annekroiss