Автобус с российскими туристами перевернулся в Турции, есть погибшие

Автобус с иностранными туристами попал в ДТП недалеко от города Манавгат в турецкой провинции Анталья. Автобус с людьми направлялся в аэропорт. Предположительно, водитель не справился с управлением, автобус перевернулся.

По данным телеканала TRT, по предварительным данным погибли три человека, 16 получили травмы, пишет МК. Национальность туристов уточняется. По информации некоторых турецких СМИ, в частности газеты Milliyet, в автобусе могли быть российские туристы. Пострадавших увезли в больницы.

Впоследствии в российском генконсульстве в Анталье ТАСС подтвердили, что в аварии погибли трое россиян, пострадали еще пять человек, двое из них в реанимации. Автобус вез аэропорт группу из 22 российских туристов. Также, по сообщению РИА Новости, число жертв аварии возросло до четырех. (фото m24.ru)