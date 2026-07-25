5 июля во Дворце искусств Кондопоги выступит уникальный контратенор из Владикавказа(6+)

Фото предоставлено Карельской Госфилармонией

Ave Maria – это первые слова католической молитвы, составленной примерно тысячу лет назад из двух фрагментов Евангелия от Луки. Согласно Евангелию, словами Ave Maria (Радуйся, Мария) архангел Гавриил приветствовал Деву Марию и возвестил ей о будущем рождении Иисуса Христа.

Во все века тема Девы Марии, воплощённая в произведениях искусства, рождает в людях самые глубокие ответные чувства, говорит о значимости мира, добра, любви и семейных ценностей. На тексте молитвы основано множество музыкальных произведений, среди авторов Франц Шуберт, Шарль Гуно, Ференц Лист, Камиль Сен-Санс, Джузеппе Верди и многие другие. Одни композиторы использовали текст молитвы целиком, другие – фрагментами, третьи – только первые два слова.

5 июля музыкально-поэтическая концертная программа «Ave Maria. Любовь, дарованная свыше...» раскроет роль этой молитвы в истории, расскажет о разных музыкальных воплощениях священного образа. Специально для проекта композитор Владимир Королевский-младший написал сочинение для сопрано, органа, скрипки, арфы и трубы.

Гость программы – Тимур Сланов, обладатель уникального тембра – контратенора, который встречается крайне редко. Тимур Сланов – самый молодой заслуженный артист Республики Северная Осетия – Алания, лауреат международных конкурсов, основатель фестиваля «Вершина 5.33» во Владикавказе. Певец активно выступает на ведущих концертных площадках России и Европы, учится в Музыкальной Академии швейцарского города Базель.

Исполнители:

Заслуженный артист Республики Северная Осетия – Алания Тимур Сланов (контратенор);

Солистка Музыкального театра Республики Карелия, лауреат международных конкурсов Александра Королёва (сопрано):

Заслуженные артисты Карелии Александр Новосёлов (орган) и Александр Казарин (труба);

лауреат международных конкурсов Анастасия Терехова (скрипка);

Наталья Бабикова (арфа);

художественное слово – актриса Негосударственного авторского театра Ad LIBERUM Наталья Антипина.

В программе:

Владимир Королевский-младший – Камерная симфония на текст молитвы «Аве Мария» (премьера)

Ave Maria разных эпох в сочинениях Луиджи Керубини, Пьетро Масканьи, Франческо Дуранте, Баха-Гуно, Франца Шуберта, Джузеппе Верди.

Концерт проходит при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Начало в 17:00, 6+

Билеты можно приобрести здесь.

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