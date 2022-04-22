«Аварийные ситуации каждые 5 минут»: петрозаводчане жалуются на провал

Петрозаводчанин возмущен перекопанным тротуаром на Кукковке и провалом на перекрестке улиц Лыжная-Ровио, из-за которого возникают аварийные ситуации. По словам возмущенного горожанина, машины, проезжая этот участок, бьются бампером. Водителям приходится объезжать, на перекрестке возникают пробки.

«Провал дорожного покрытия уже критический, машины бьются бамперами и поддонами. Затяжные пробки в час пик. Объезжают –кто, на что горазд, справа-слева и по встречке. Аварийные ситуации каждые 5 минут. Тротуар на том же перекрестке был перекопан уже давно. Все в размытом песке. Пешеходы по щиколотку утопают в смеси песка и навоза какого то»,

- написал горожанин в паблике «Подслушано у водителей Птз и Карелии».

При этом горожанин не понимает, если улица в таком состоянии, то за что получает зарплату целый отдел дорожного хозяйства, транспорта и безопасности дорожного движения в администрации города. Петрозаводчанин спрашивает, выезжают ли работники отдела в город и когда примут меры. (фото vk.com)