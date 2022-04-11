11 апреля 2022, 18:38
Соцсети

Сделанные недавно тротуары превратились в полосу препятствий

Жители Петрозаводска жалуются на некачественно сделанный ремонт

Тротуары в Петрозаводске отремонтировали только в прошлом году, а этой весной по ним уже невозможно пройти. Фотографии опубликовала горожанка в группе «Подслушано в ПТЗ» ВКонтакте.

- Я не ожидала, что ровный асфальтированный тротуар и красивый газон останутся лишь в памяти... Приличными словами сложно описать, как нереально пройти с коляской по старой Кукковке к Ровио,

- написала она.

На снимках - перекресток улиц Ровио и Лыжной.

Сотрудники администрации города ответили в комментарии к посту, что направили подрядчику письмо с просьбой о необходимости устранить дефекты в рамках гарантии. // Фото: «Подслушано в ПТЗ» / ВКонтакте

Обсудить
Метки: 
новости Карелии
Петрозаводск
тротуары
ремонт