Аварийную ситуацию в Лахденпохье обещают устранить к обеду

Энергетики пообещали устранить аварийную ситуацию в Лахденпохье к 13:30, об этом сообщила глава администрации района Оксана Жесткова.

Специалисты убирают поваленные ветром деревья и восстанавливают высоковольтные линии.

Напомним, утром 7 октября часть населенных пунктов в Лахденпохском районе оказались обесточены из-за обрыва проводов. // фото «Петрозаводск говорит»